Punti di intervento rapido | 28 sedi attive in Toscana centro contro le urgenze minori

Dopo un anno di sperimentazione, i Punti di intervento rapido (Pir) attivi in Toscana centro vengono estesi a più sedi. Attualmente sono 28 le strutture operative nella regione, dedicate alle urgenze minori. La decisione di ampliare il progetto riguarda le aree dell’Ausl Toscana centro, che ha deciso di aumentare la presenza di questi punti di intervento. La fase di test si conclude e si passa a una diffusione più vasta.

Dopo dodici mesi di sperimentazione sul campo, i Punti di intervento rapido (Pir) passano dalla fase di test all’estensione su scala più ampia nel territorio dell’Ausl Toscana centro. Il modello è stato provato nelle Case di comunità del Ceppo a Pistoia, di Prato Centro Est, di Vinci e delle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Minori al centro, il Codacons lancia una iniziativa regionale contro l’esclusione sociale: al via le segnalazioniDalla sicurezza degli istituti al disagio digitale, parte un percorso di ascolto e tutela per bambini e adolescenti attraverso denunce documentate e... Novi di Modena, tetto in fiamme: evacuata famiglia, intervento rapidoPaura a Novi di Modena: Incendio Divampa su un Tetto, Vigili del Fuoco in Azione Un incendio ha destato preoccupazione ieri mattina a Novi di Modena,... Temi più discussi: Stop al pronto soccorso per le 'urgenze minori': si estendono i Punti di intervento rapido sul territorio; Due nuovi medici per tutto il giorno. I Pir aumentano l’assistenza sanitaria; Il canestro torna al suo posto: prima danneggiato, poi riparato; Il punto di primo intervento di Bibione è attivo già da Pasqua. Asl Toscana Centro, partono i nuovi Punti di intervento rapidoDopo dodici mesi di test sul campo nelle Case di comunità del Ceppo a Pistoia, di Prato Centro Est, di Vinci e delle Piagge a Firenze, il modello dei ... gonews.it Punti di primo intervento, Simeone (Comm. Salute): Porteremo in consiglio regionale mozione contro la chiusuraSimeone (Fi) spiega che la commissione regionale sanità ha recepito il grido di allarme dei sindaci e dei loro delegati che hanno sottolineato l’importanza di non perdere questi presidi ... quotidianosanita.it Dieci punti presentati dall'Iran agli Stati Uniti nella proposta di tregua del conflitto. Tra le novità, c'è l'ipotesi che l'Iran faccia pagare un pedaggio per il passaggio dallo Stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato l'Iran ha inserito nei dieci punti della proposta di - facebook.com facebook Foggia, playout in bilico: otto punti di distacco dal Giugliano, finiti tutti i bonus x.com