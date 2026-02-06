Eccidio del Castellaccio commemorazione per i partigiani uccisi dalle brigate nere
Sabato mattina si svolge una cerimonia al Forte Castellaccio Righi per ricordare l’81esimo anniversario dell’eccidio del Castellaccio. La commemorazione onora i partigiani uccisi dalle brigate nere durante la Resistenza genovese. L’evento si tiene alle 10.30 in via Peralto, con la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni.
Sabato 7 febbraio, alle ore 10.30, presso il Forte Castellaccio Righi, in via Peralto, si terrà la cerimonia in ricordo dell’81esimo anniversario dell’eccidio del Castellaccio, una delle pagine più drammatiche della storia della Resistenza genovese.L’orazione commemorativa sarà tenuta da.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondimenti su Castellaccio Eccidio
35° anniversario dell’eccidio del Pilastro: la commemorazione
Il 4 gennaio si ricorda il 35° anniversario dell’eccidio del Pilastro, un episodio in cui persero la vita i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini.
Eccidio del 1944, prevista una mattinata di commemorazione: il programma degli eventi
Ultime notizie su Castellaccio Eccidio
Commemorazione 81° anniversario dell'eccidio del CastellaccioSabato 7 febbraio 2026, alle ore 10.30, presso il Forte Castellaccio Righi, in via Peralto, si tiene la cerimonia in ricordo dell'81esimo anniversario dell' eccidio del Castellaccio, una delle pagine ... mentelocale.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.