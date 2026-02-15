Eccidio di Ponte Cantone il ricordo di Piacenza dei partigiani uccisi nella strage nazifascista

La mattina del 14 febbraio 1945, le truppe nazifasciste uccisero 20 giovani partigiani a Ponte Cantone, molti di loro provenivano dalla provincia di Piacenza. La sindaca Katia Tarasconi ha partecipato nel pomeriggio di sabato alla cerimonia di commemorazione, dedicata a ricordare quella strage. Durante l’evento, sono stati deposti fiori e ascoltati i ricordi di alcuni familiari delle vittime, per mantenere vivo il ricordo di quegli anni drammatici.

La sindaca Katia Tarasconi ha partecipato, nel pomeriggio di sabato, alla cerimonia di commemorazione dell'eccidio di Ponte Cantone, in ricordo dei 20 giovani partigiani – molti dei quali originari del Piacentino – prelevati dal carcere di Parma e trucidati, all'alba del 14 febbraio 1945, dalle truppe nazifasciste che ne abbandonarono i corpi nella neve come monito per la popolazione.Di seguito l'intervento che Tarasconi (accompagnata dagli agenti della Polizia Locale con il Gonfalone), ha letto nell'occasione, portando il proprio saluto dopo il primo cittadino di Sant'Ilario d'Enza Marcello Moretti, seguita dalle allocuzioni di Fabio Spezzani, vice presidente dell'Istituto Alcide Cervi e Anna Ferrari, presidente dell'Anpi di Reggio Emilia.