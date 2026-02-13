Eccellenza La grinta di Tanoni | Chiesanuova adesso serve solo tanta continuità

Dall’ Urbania all’ Urbino. Cambiano poche lettere, c’è vicinanza geografica e nella classifica di Eccellenza addirittura la stessa posizione, 10° posto con 25 punti a +2 sul Chiesanuova. Per la formazione allenata da Mariotti però domenica, la seconda sfida interna consecutiva contro team del Montefeltro, si presenta assai diversa. L’Urbino infatti ha caratteristiche tecnico-tattiche differenti, nonché ben altro rendimento esterno rispetto ai cugini (Urbania appena 4 punti, mentre solo 6 formazioni hanno fatto più punti fuoricasa dell’Urbino, 11). Ne parla Tommaso Tanoni, vice capitano del Chiesanuova e mediano che domenica è stato uno dei migliori nell’1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

