LIVE Moto GP la gara sprint al GP Thailandia in diretta | orari e dove vederla su TV8 e Sky si apre il nuovo mondiale

Alle 9:00 si svolge la gara sprint del GP Thailandia di MotoGP 2026 sul circuito di Buriram, trasmessa in diretta su TV8 e Sky. La competizione segue le qualifiche ufficiali e rappresenta l'apertura della nuova stagione mondiale. La corsa si svolge nella mattinata di domenica e coinvolge i piloti iscritti al campionato. La diretta permette di seguire l'intera gara in tempo reale.