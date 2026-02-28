LIVE Moto GP la gara sprint al GP Thailandia in diretta | orari e dove vederla su TV8 e Sky si apre il nuovo mondiale

Da fanpage.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 9:00 si svolge la gara sprint del GP Thailandia di MotoGP 2026 sul circuito di Buriram, trasmessa in diretta su TV8 e Sky. La competizione segue le qualifiche ufficiali e rappresenta l'apertura della nuova stagione mondiale. La corsa si svolge nella mattinata di domenica e coinvolge i piloti iscritti al campionato. La diretta permette di seguire l'intera gara in tempo reale.

Dopo le qualifiche del GP Thailandia di MotoGP 2026 è in programma la gara sprint alle 9:00 diretta sul circuito di Buriram. Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOWPer il Motomondiale è arrivato il momento del primo appuntamento della stagione 2026.

MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2026: orari qualifiche e Sprint in diretta, programma in chiaroLe qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Thailandia 2026 si disputeranno sabato 28 febbraio dalle ore 4:50 alle 8:20.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Moto.

Temi più discussi: MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10; DIRETTA MotoGP, GP Thailandia 2026: Live Qualifiche - CRONACA; LIVE - MotoGP 2026. Test Ufficiali di Buriram (21 e 22 Febbraio).

live moto gp laLIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.07 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 10.05 ... oasport.it

LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e SprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. oasport.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.