È una battaglia vinta per il nostro quartiere

Una decisione presa in Consiglio rappresenta una vittoria per il quartiere, secondo quanto dichiarato dalla consigliera. La lotta, spiegano, si protrae da diversi anni e riguarda questioni che sono state affrontate nel tempo. La consigliera ha sottolineato come questa battaglia sia stata portata avanti con impegno nel corso degli anni, evidenziando il percorso lungo e le difficoltà incontrate lungo il cammino.

Consigliera Stefania Collesei, i motivi di questa battaglia in Consiglio? "Vengono da lontano, sono anni che cerchiamo di affrontare la questione". Quel Reginaldo Giuliani non vi va proprio giù? "Stiamo parlando di Rifredi, un rione popolare che ha dato tanto alla Resistenza. L’Anpi in passato si era battuta perché si cambiasse denominazione della strada, ma siamo anche consapevoli del fatto che parliamo di una delle vie più lunghe della città con tanti negozi e abitazioni. E cambiare indirizzo per tutti sarebbe un guaio". Vi basta dunque che in futuro non ci sia più la dicitura Medaglia d’oro sulla targa? "In verità auspichiamo che un giorno almeno una parte della strada possa cambiare completamente nome, almeno nel tratto dove c’è il Farmaceutico Militare dove i nazisti fecero una strage di civili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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