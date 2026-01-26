Aumento delle ore per gli operatori sociosanitari il Nursind | Una battaglia vinta

Il Nursind annuncia con soddisfazione l’aumento delle ore dedicate agli operatori sociosanitari, considerandolo un passo importante per valorizzare questa figura fondamentale nel sistema sanitario. La modifica rappresenta un risultato significativo nel miglioramento delle condizioni di lavoro e nella tutela delle competenze professionali di questi operatori, contribuendo a garantire servizi più efficaci e di qualità per i pazienti.

Il Nursind rivendica il risultato ottenuto sull’aumento delle ore per gli operatori sociosanitari, definendolo “un traguardo che segna una svolta importante per una categoria fondamentale del sistema sanitario”. “I fatti parlano chiaro – scrive la segreteria provinciale – il Nursind è stato il promotore di questa battaglia, la leva del cambiamento e, quando necessario, anche la spina nel fianco di molti, per impedire che la causa degli Oss venisse ancora una volta ignorata”. Il sindacato sottolinea che il risultato è frutto di mesi di lavoro, pressione sindacale e presenza costante sui tavoli istituzionali.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

