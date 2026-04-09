Tributi comunali passa la rottamazione in Consiglio | Una battaglia vinta

Il Consiglio comunale ha approvato la proposta di rottamazione dei tributi locali, confermando la volontà di eliminare alcune cartelle esattoriali. La decisione è stata comunicata dalla consigliera durante la seduta, dopo un dibattito che si è concluso con il voto favorevole. La misura riguarda i tributi comunali e rappresenta una modifica nelle modalità di pagamento e gestione delle somme dovute dai cittadini.

Via libera in Consiglio comunale alla rottamazione dei tributi locali. A comunicarlo è la consigliera Roberta Zicari che, al termine della seduta, ha parlato di una "battaglia" politica conclusa con l’approvazione della misura.Il provvedimento riguarda i tributi comunali oggetto di avviso dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Fragagnano aderisce alla “rottamazione quinquies” per i tributi comunaliTarantini Time QuotidianoIl Comune di Fragagnano ha aderito alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, approvando il regolamento per la definizione... Rottamazione Quinquies: i consiglieri chiedono l'estensione della misura ai tributi comunaliSAN PIETRO VERNOTICO - I consiglieri comunali di opposizione di San Pietro Vernotico, Giuliana Giannone, Gianluca Epifani, Massimo Canoci, Errico... Temi più discussi: Approvato Regolamento sulla rottamazione delle tasse comunali; Lercara, il Comune approva la definizione agevolata dei tributi locali; Tanta confusione sulla rottamazione dei tributi locali: i contribuenti sono in attesa dei regolamenti comunali; Acireale, via libera alla rottamazione dei tributi locali. Tributi compensati con attività di pubblica utilità: passa il baratto amministrativoA Calimera il consiglio comunale approva il regolamento che permette ai cittadini in difficoltà economica di svolgere azioni di interesse collettivo per ottenere riduzioni o esenzioni sulle tasse comu ... lecceprima.it Al via gestione interna palasport, regolamentata la dilazione pagamento tributi comunaliNon trovano spazio le polemiche della giunta priva di 3 assessori, anche alla luce degli scranni della giunta semivuoti per gran parte della seduta (accanto al sindaco comparsi Spinelli e Cardamone) ... lameziainforma.it Mazara, questione tributi comunali. Il sindaco Quinci risponde... https://www.primapaginamazara.it/mazara-questione-tributi-comunali-il-sindaco-quinci-risponde #politica #mazaradelvallo #riscossionetributi #rottamazionequinquies #sindacoquinci - facebook.com facebook