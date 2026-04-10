È stata costituita una nuova associazione che si presenta come opposizione all’Assocalciatori. Questa organizzazione si chiama Assocap e include tra i fondatori Beppe Dossena. L’associazione si rivolge a calciatori, calciatrici, allenatori, allenatrici, preparatori e preparatrici, tutti patrocinati. La nascita di Assocap si inserisce nel dibattito sulle rappresentanze dei professionisti dello sport e sulle modalità di tutela delle loro istanze.

L’alternativa, l’opposizione (interna) all’Assocalciatori. Si chiama Assocapp, e sta per Associazione dei Calciatori e Calciatrici, Allenatori e Allenatrici, Preparatori e Preparatrici Patrocinati. Nasce, si legge nel comunicato che ne accompagna il lancio, “con l’intento di rappresentare le diverse categorie di tesserati e di dialogare con tutte le istituzioni del calcio italiano, per contribuire attivamente allo sviluppo di un sistema dotato di maggiore visione, equità e trasparenza”. Tra i promotori e soci fondatori c’è Beppe Dossena ma anche l’ex portiere della Nazionale Emiliano Viviano, Luca Pellegrini, campione d’Italia con la Sampdoria nella stagione 1990-91, e Lorenzo Marronaro, ex calciatore, agente sportivo e intermediario”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - E’ nata l’opposizione all’Assocalciatori, si chiama Assocap: tra i fondatori Beppe Dossena

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