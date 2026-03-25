All’interno dell’associazione dei professionisti del calcio è stata avviata un’opposizione nei confronti dell’Assocalciatori. La questione si è sviluppata senza coinvolgimenti esterni e ha creato divisioni tra i membri. I media si sono concentrati su altri eventi politici, lasciando in secondo piano questa dinamica interna. La situazione riguarda principalmente tensioni e divergenze all’interno dell’organizzazione.

Ha le sembianze di un terremoto politico anche se i media comprensibilmente sono impegnati con altri terremoti politici, dalla Santanché in su. Però è nata l’opposizione politica (dall’interno) all’Aic ossia l’associazione calciatori. Si chiama Assocapp, ed è l’Associazione Sindacale dei Calciatori e Calciatrici, Allenatori e Allenatrici, Preparatori e Preparatrici Atletici Professionisti. Ha già raccolto un numero considerevole di adesioni. Ecco il loro manifesto fondativo Il calcio professionistico italiano è costruito sul lavoro, sul sacrificio e sul talento di migliaia di atlete e atleti, di allenatrici e allenatori, di preparatrici e preparatori atletici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Assocapp, è nata l’opposizione (dall’interno) all’Assocalciatori

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