Fiorentina è morto il presidente Rocco Commisso | aveva 76 anni

Il mondo del calcio italiano si stringe attorno alla Fiorentina per la perdita del presidente Rocco Commisso, scomparso all’età di 76 anni. La società ha annunciato la notizia tramite i propri canali ufficiali, lasciando un vuoto importante nel club e tra i tifosi. Commisso aveva contribuito in maniera significativa alla crescita della Fiorentina, lasciando un segno duraturo nel panorama sportivo.

Firenze, 17 gennaio 2026 – E’ morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. L’annuncio è stato dato sui social dal club viola. Fondatore, presidente e ad di Mediacom Communications, ma per il pubblico italiano soprattutto presidente della Fiorentina, Commisso si è spento nella notte negli Stati Uniti all’eta di 76 anni. “Partecipi al dolore. Riposa in Pace”, scrive sul suo profilo Facebook l’Associazione Tifosi Fiorentini. La nota della Fiorentina. “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

