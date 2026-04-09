È morto a Palermo all’età di 67 anni Marcello Miranda, figura nota nel mondo dello spettacolo. Miranda è stato un volto riconoscibile nel circuito della televisione e del cinema, collaborando con alcuni tra i registi più noti nel settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita rilevante per chi segue produzioni artistiche caratterizzate da uno stile provocatorio e fuori dagli schemi. La sua presenza ha contribuito a definire un certo modo di fare televisione e cinema in Italia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una figura centrale nell’universo di Ciprì e Maresco. Marcello Miranda è scomparso a Palermo all’età di 67 anni, lasciando un vuoto profondo nel panorama artistico legato al cinema e alla televisione più provocatoria e fuori dagli schemi. È stato uno dei volti più riconoscibili delle opere di Daniele Ciprì e Franco Maresco, partecipando a tutti gli episodi di “Cinico Tv” dal 1989 fino alla fine degli anni Novanta. Indimenticabile la sua interpretazione di Rocco Cane, personaggio diventato iconico per il pubblico e simbolo di un’estetica televisiva radicale e disturbante. I ruoli più importanti tra cinema e televisione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Morto Marcello Miranda, volto simbolo di ‘Cinico Tv’

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