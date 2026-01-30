Imprenditore e aviatore appassionato è morto Franco Pasini

È morto Franco Pasini, l’imprenditore e aviatore conosciuto in città. Aveva 86 anni e si è spento circondato dall’affetto della famiglia. Pasini era molto stimato, aveva dedicato la vita al suo lavoro e alla passione per il volo. La notizia ha colpito amici e conoscenti, che ricordano un uomo gentile e disponibile.

All'anagrafe Pietro Francesco Pasini, per gli amici semplicemente Franco: imprenditore stimato e conosciuto, aviatore e marinaio, si è spento a 86 anni circondato dall'affetto dei suoi cari. Ne danno il triste annuncio la moglie Anna, i figli Stefano con Barbara e Paolo con Laura, i nipoti Martina, Matteo e Maria, la sorella Giuseppina con Tiziano. La salma riposa alla Casa del commiato Scaroni di Bedizzole, visite dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 19.30, il funerale sarà invece celebrato sabato 31 gennaio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Franco Pasini a Bedizzole era nato e cresciuto, qui aveva costruito la sua famiglia e la sua fortuna: era il patron della Pasini Costruzioni, impresa edile fondata nel 1948 dal padre Adolfo e poi dal 1970 direttamente gestita dal figlio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

