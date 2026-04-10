È morto a 68 anni Afrika Bambaataa, noto come uno dei pionieri dell’hip hop e dell’elettronica. La sua carriera ha influenzato il panorama musicale e culturale degli ultimi decenni. La notizia è stata diffusa tramite comunicati ufficiali e confermata da fonti vicine all’artista. La sua scomparsa ha suscitato reazioni nel mondo della musica e tra i fan.

Lutto nel mondo della musica. E’ morto all’età di 68 anni Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop e dell’elettronica. Lo annuncia in un post su Instagram la sua storica etichetta, la Tommy Boy Records, che lo ricorda come “una figura influente”. “Con la sua scomparsa, riflettiamo sui suoi contributi al genere musicale e alla cultura più ampia, che vivono ancora oggi”, conclude l’etichetta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommy Boy (@tommyboyrecords) La morte improvvisa di Bambaataa è stata accolta con un’ondata di cordoglio da parte di amici, familiari e fan di tutto il mondo, che hanno reso omaggio al suo profondo e inconfondibile impatto su uno dei generi musicali più popolari e politicamente influenti al mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Afrika Bambaataa, morto a 68 anni il pioniere dell’hip-hop

Morto Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop. Aveva 67 anniIl mondo della musica rap perde una delle sue figure più influenti, Afrika Bambaataa, morto all’età di 67 anni.

Morto Afrika Bambaataa, pioniere del rap e dell’hip hop(Adnkronos) – E' morto oggi, giovedì 9 aprile, in mattinata in Pennsylvania Afrika Bambaataa, pseudonimo di Lance Taylor, figura storica dell’hip hop...

Afrika Bambaataa Dead at 68 – The Untold Truth Behind His Life

Temi più discussi: Afrika Bambaataa, morto il cantante di Planet rock, uno dei padri dell’hip hop; Il pioniere dell'hip-hop Afrika Bambaataa è morto all'età di 68 anni; È morto Afrika Bambaataa; È morto Afrika Bambaataa: pioniere dell'hip hop, aveva 68 anni.

È morto a 68 anni Afrika Bambaataa, rapper, dj e produttore considerato un pioniere della musica hip hopAfrika Bambaataa, noto rapper, dj e produttore considerato un pioniere della musica hip hop, è morto a 68 anni di cancro. Afrika Bambaataa era il nome d’arte di Lance Taylor. Era nato nel Bronx, a New ... ilpost.it

Addio a Afrika Bambaataa, il visionario che ha dato un’anima all’hip hopPioniere dell’hip hop ha trasformato un fenomeno di strada in un linguaggio globale, anticipando con Planet Rock l’evoluzione della musica elettronica ... panorama.it

Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop e dell’elettronica, è morto all’età di 68 anni. Lo annuncia in un post su Instagram la sua etichetta discografica. - facebook.com facebook

Il DJ americano e pioniere dell'hip-hop Afrika Bambaataa è morto all'età di 68 anni. La notizia è stata comunicata dalla sua storica etichetta discografica Tommy Boy Records. #ANSA x.com