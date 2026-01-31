Durante la diretta di *La Volta Buona*, Caterina Balivo si è commossa ascoltando il racconto delle figlie di Helen Comin, una donna di 52 anni morta dopo un intervento chirurgico considerato di routine. La conduttrice si è interrotta, con le lacrime agli occhi, davanti alla storia toccante che ha suscitato un’ondata di emozioni tra il pubblico.

Caterina Balivo ha interrotto la diretta di *La Volta Buona* con le lacrime agli occhi, commossa dal racconto delle figlie di Helen Comin, una donna di 52 anni morta dopo un intervento chirurgico considerato di routine. L’evento si è svolto nell’ultima puntata del programma, trasmessa in diretta, dove la conduttrice napoletana ha accolto Sharon e Aurora, due delle quattro figlie della donna, per parlare di un tragico incidente medico avvenuto un anno prima. Helen Comin era stata sottoposta a un intervento di sostituzione di una protesi al petto in una clinica privata del Veneto. L’operazione, programmata come semplice procedura di controllo, è degenerata nel post-operatorio a causa di una crisi cardiaca improvvisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caterina Balivo commossa durante diretta: emozione collettiva per il racconto toccante di Helen Comin

Approfondimenti su Helen Comin

La puntata de La Volta Buona del 23 gennaio si concentra su temi delicati e attuali, tra ricordi di figure scomparse e notizie di gossip riguardanti coppie con differenze di età significative.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Helen Comin

Argomenti discussi: Caterina Balivo in lacrime a La Volta Buona: La vita è imprevedibile, vivetela perché può cambiare in un attimo; Antonella Elia in lacrime: L'aborto è stato un errore che non mi perdonerò mai; Morirò, questo è il mio vestito. L’annuncio dell’ospite famosa, Balivo in lacrime; Caterina Balivo in lacrime a La volta buona | ‘La vita può cambiare in un istante’.

Caterina Balivo in lacrime a La Volta Buona: La vita è imprevedibile, vivetela perché può cambiare in un attimoCaterina Balivo non è riuscita a trattenere le lacrime durante la puntata del 29 gennaio de La Volta Buona. La conduttrice si è commossa quando, parlando con i suoi ospiti di storie d'amore con ... fanpage.it

La Volta Buona, Caterina Balivo non riesce a trattenere le lacrime: La vita può cambiare in un attimoDurante La Volta Buona, Caterina Balivo si è commossa parlando di affetti e fragilità, ricordando amiche scomparse improvvisamente e invitando a vivere senza rimandare. baritalianews.it

Amare qualcuno non deve significare perdere se stessi. Elisa scrive a Caterina Balivo perché si sente in bilico tra il desiderio di restare accanto al compagno e la necessità di trovare il proprio spazio e la propria felicità. La risposta di @caterinabalivo è chiar - facebook.com facebook