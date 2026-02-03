Il Milan ha deciso di non acquistare Mateta, anche se sembrava un’opportunità interessante. I rossoneri vogliono essere sicuri al 100% prima di spendere soldi importanti. Hanno già Fullkrug e un attacco che può adattarsi a diverse situazioni. Nel frattempo, il portiere Maignan ha inviato segnali chiari, mantenendo alta l’attenzione sulla rosa. La scelta di non affrettarsi dimostra come il club preferisca cautela e attenzione ai dettagli.

Fermi tutti, nessuno si muova: il Milan non firma l’accordo per Jean-Philippe Mateta e resta così com’è. Sfuma il colpo che avrebbe chiuso in crescendo il mercato invernale dei rossoneri, si percepisce un retrogusto amaro. Allo stesso tempo va riconosciuto che il club guidato da Gerry Cardinale non si è fatto prendere dalla smania dell’affare a tutti i costi, ha preferito schivare prevedibili rischi. È come quando ci piace un’auto usata, ma veniamo presi da uno scrupolo: bella, ma non è che poi mi toccherà portarla subito in officina? L’ingaggio del centravanti del Crystal Palace presenta un’incognita dal punto di vista medico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mateta e il teorema dell'auto usata: perché il Milan ha fatto bene a non prenderlo

Approfondimenti su Mateta Teorema

Il Milan ha deciso di acquistare Mateta dal Crystal Palace.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mateta Teorema

Mateta e il teorema dell'auto usata: perché il Milan ha fatto bene a non prenderloPrima di spendere una cifra importante devi essere sicuro al 100%. E poi i rossoneri hanno già Fullkrug e un attacco versatile, dall'altra parte invece arriva il segnale di Maignan ... msn.com

Milan, è il giorno di Mateta: prima le visite mediche, poi la firma. Juve beffata!Inseguito invano in estate e vicino alla Juve nelle scorse settimane, l'attaccante francese è ormai prossimo a vestire il rossonero ... tuttosport.com