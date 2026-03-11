Trezeguet rivela | Lippi voleva mandarmi all’Inter Vlahovic? Mi aspetto di più Guardo la Juve solo per due motivi

L’ex calciatore David Trezeguet ha condiviso alcuni dettagli sul suo passato alla Juventus, rivelando che l’allora allenatore voleva trasferirlo all’Inter. Ha anche parlato di Vlahovic, affermando di aspettarsi di più da lui, e ha spiegato che guarda la Juventus solo per due motivi specifici. Le sue parole offrono uno sguardo diretto su alcune situazioni della sua carriera.

© Calcionews24.com - Trezeguet rivela: «Lippi voleva mandarmi all'Inter. Vlahovic? Mi aspetto di più. Guardo la Juve solo per due motivi»