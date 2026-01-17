Graziano Rossi risponde a Valentino | Mi ha fatto firmare un foglio mi sono fidato Io e Ambra abbiamo deciso di sposarci

Graziano Rossi ha recentemente dichiarato di aver firmato un documento su sua fiducia, annunciando poi il suo matrimonio con Ambra. Nel contesto della disputa legale con Valentino Rossi, il dialogo tra padre e figlio si è spostato sui media, evidenziando tensioni e divergenze personali. Questa situazione mette in luce le complessità di un rapporto familiare al centro di un contenzioso pubblico.

La battaglia legale tra Valentino Rossi e il padre Graziano si trasforma in un botta e risposta a mezzo stampa. Raggiunto dal Corriere della Sera, il campione delle moto aveva espresso tutta la sua preoccupazione per le condizioni del padre, raccontando i suoi timori e le motivazioni dietro la sua scelta di arrivare alla denuncia verso la compagna. Graziano Rossi, oggi 71 anni, ha risposto con una serie di accuse, raccolte in un’intervista a Il Resto del Carlino. La principale: il figlio Valentino gli avrebbe fatto firmare un foglio a tradimento: sarebbe questo il modo in cui era diventato amministratore di sostegno, fino alla revoca disposta dal tribunale nel marzo scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

