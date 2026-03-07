Geal | Seguite solo le indicazioni ufficiali sul sito

Un dipendente ha agito senza ricevere istruzioni ufficiali da parte dell’azienda, secondo quanto comunicato da Geal, che invita a seguire esclusivamente le indicazioni presenti sul sito ufficiale. La società ha precisato che ogni azione del dipendente non era stata autorizzata e ha raccomandato di fare riferimento solo alle fonti ufficiali per evitare malintesi.

"Il dipendente ha agito senza ricevere alcuna istruzione ufficiale da parte dell'azienda". Come anticipato dall'amministratore delegato di Geal Salvatore Pipus durante la commissione sul caso (risolto) dell'acqua torbida nell'Oltreserchio, la società ha avviato un'indagine interna per sciogliere il nodo del discusso consiglio di tenere aperto il rubinetto per una "ventina di minuti" per risolvere il problema. La polemica era emersa nel corso della seduta, quando i consiglieri di opposizione avevano riportato quelle che – sul momento – sembravano essere voci dei residenti. Voci messe nero su bianco e dunque confermate - ma solo dopo la riunione - da una mail del 23 febbraio proveniente da una casella di posta Geal.