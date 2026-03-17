Bagnaia respinge la teoria di Rossi su Marquez e le difficoltà della Ducati

Bagnaia ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in risposta alle affermazioni di Rossi riguardo alle difficoltà della Ducati e alle problematiche di Marquez. Il pilota ha ribadito la propria posizione, chiarendo alcuni aspetti legati alla situazione attuale del team e alle prestazioni dei concorrenti. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti dichiarazioni rilasciate dal collega ex campione.

"> Bagnaia risponde alle affermazioni di Rossi sulle difficoltà in Ducati. Francesco Bagnaia ha commentato le recenti dichiarazioni di Valentino Rossi riguardo le sue difficoltà con la Ducati. Rossi ha suggerito che le problematiche di Bagnaia possano derivare dalla superiorità di Marc Marquez, che ha mostrato un’ottima performance sulla stessa moto. Per Bagnaia, le affermazioni di Rossi non rispecchiano la realtà della sua stagione. Nonostante il suo potenziale, Bagnaia ha vissuto un anno difficile. Dopo aver unito le forze con la Ducati nel 2021, le aspettative erano alte, specialmente dopo che Marquez aveva dimostrato le potenzialità della moto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bagnaia respinge la teoria di Rossi su Marquez e le difficoltà della Ducati. Articoli correlati Marquez e Bagnaia a Madonna di Campiglio: la Ducati svela le nuove DesmosediciDal 21 gennaio sulle Dolomiti la presentazione ufficiale della stagione MotoGP 2026 del Ducati Lenovo Team Andrea Grasso Collaboratore Sport 15... Leggi anche: Nuova livrea per la Ducati 2026: le moto di Marc Marquez e Pecco Bagnaia celebrano il centenario