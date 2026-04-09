Drone Usa verso Sigonella perde i contatti sul Golfo Persico forse è caduto

Un drone della Marina statunitense, il Triton Mq-4c, che tornava alla base di Sigonella dopo aver dichiarato un’emergenza e aver perso quota, è scomparso dai sistemi di tracciamento mentre sorvolava il Golfo Persico. L’aereo aveva comunicato problemi prima di perdere il contatto e si trovava in fase di rientro quando si sono interrotte le sue indicazioni di posizione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

«Un drone della Marina statunitense per la ricognizione marittima strategica, il Triton Mq-4c, di ritorno alla base aerea navale di Sigonella, dopo aver dichiarato un’emergenza e aver perso rapidamente quota, è scomparso dai siti di tracciamento mentre sorvolava il Golfo Persico. Il velivolo ha subito una grave anomalia in volo prima di scomparire dai sistemi». Lo fa sapere Itamilradar, citando come fonte i sistemi di tracciamento di volo open-source. Secondo Itamilradar «l'ipotesi che l’aereo sia andato perduto in mare (o su territorio ostile, considerando che il muso sembrava puntato verso la costa iraniana nelle fasi finali) appare al momento la più plausibile, o quantomeno, indica un grave incidente aereo». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Drone Usa verso Sigonella perde i contatti sul Golfo Persico, forse è caduto Drone spia Usa partito da Sigonella verso il Golfo Persico, missione di ricognizione sull’area di KhargUn grande drone spia americano è decollato da Sigonella e ha raggiunto il Golfo Persico , sorvegliando per ore anche l’area dell’isola di Kharg ,... Drone USA: 15 ore di volo da Sigonella al Golfo PersicoUn drone americano MQ-4C Triton decolla dalla base di Sigonella, in Sicilia, per sorvolare il Golfo Persico e monitorare la costa iraniana vicino a... Temi più discussi: Guerra in Iran, l'Italia ha negato l’uso di Sigonella agli Usa; Il mistero del drone Triton decollato da Sigonella per salvare il pilota Usa del caccia abbattuto in Iran; Israele e USA attaccano l’isola di Kharg, drone da ricognizione partito da Sigonella; Crosetto ha negato uso base Sigonella agli Usa. Drone Triton Usa partito da Sigonella scompare sopra Hormuz: emette un codice Squawk 7400, poi perde quota in pochi minutiMistero nei cieli del Golfo Persico. Un drone Northrop Grumman MQ-4C Triton della Marina Usa (matricola 169804, nominativo VVPE804) è scomparso dai ... ilmattino.it Drone Usa verso Sigonella perde i contatti sul Golfo Persico, forse è cadutoSecondo Itamilradar «l'ipotesi che l’aereo sia andato perduto in mare (o su territorio ostile, considerando che il muso sembrava puntato verso la costa iraniana nelle fasi finali) appare al momento la ... gazzettadelsud.it Persi i contatti radar con il drone da ricognizione Usa che doveva fare rientro alla base Usa di Sigonella, forse è stato abbattuto - facebook.com facebook Israele e USA attaccano l'isola di Kharg, "drone da ricognizione partito da Sigonella" x.com