Durante una puntata di Porta a Porta, si è verificato un acceso scambio tra il conduttore e un deputato del Pd. Dopo una battuta dell’onorevole, Vespa ha reagito in modo deciso, pronunciando parole dure e chiedendo al politico di stare zitto. Il confronto si è svolto in diretta televisiva, attirando l’attenzione degli spettatori presenti. Nessuna ulteriore informazione sui motivi o sulle conseguenze di questo episodio.

Durissimo scontro a Porta a Porta tra il conduttore Bruno Vespa e il deputato del Pd Giuseppe Provenzano: una battuta dell’onorevole ha fatto perdere le staffe al giornalista, che ha reagito stizzito. Lo scontro è avvenuto durante un botta e risposta tra Provenzano e il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan. “Prima ha parlato, adesso lasci parlare” ha affermato Vespa rivolgendosi al deputato del Partito Democratico. “Stavamo interloquendo, dottor Vespa, è legittimo, siamo in uno studio democratico” ha risposto Provenzano. “Vuole venire al posto mio?” ha replicato il conduttore con il deputato del Pd che, indicando lo spazio riservato agli esponenti del centrodestra, ha risposto: “Ci mancherebbe, non lo farei mai. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Bruno Vespa esplode in diretta dopo una battuta di Provenzano: “Non glielo consento, stia zitto” | VIDEO

Bruno Vespa, sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta: “Stia zitto, non glielo consento”Durissimo scontro in studio tra il conduttore e l’esponente del Pd: “Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”.

Leggi anche: “Questo non glielo consento! Con quello che vedete in giro sulla par condicio, anche la battuta se la poteva risparmiare. Adesso stia zitto!”: Bruno Vespa sbotta con Giuseppe Provenzano (PD)

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L'ira di Vespa per una battuta di Provenzano, il conduttore esplode in diretta: «Non glielo consento»Uno scatto d'ira furente di Bruno Vespa dopo una battuta dell'esponente del Pd Giuseppe Provenzano. A Porta a Porta si parla di politica. La discussione si accende quando Vespa frena Provenzano, che s ... msn.com

Giuseppe Provenzano, esponente del Partito Democratico (Pd), punge Bruno Vespa facendo una battuta a Porta a Porta (Rai 1) e fa infuriare il conduttore. “Scusi, Provenzano... Mettiamoci d’accordo, lei ha parlato: lasci parlare... Se lui parla e lei interrompe… - facebook.com facebook

Ci sta che #BrunoVespa si arrabbi. Ma la modalità è stata vergognosa. Vi invito a guardare il filmato. Si è avvicinato ad una persona seduta, col dito puntato, sbraitando, fuori controllo. Una scena indegna, aggressività pura pagata coi soldi del canone. Poi fan x.com