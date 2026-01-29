Il video dell’aggressione dei tifosi del Napoli al pub dov’erano i sostenitori del Chelsea

Questa mattina sono circolate sui social le immagini di un’ aggressione avvenuta in un pub tra tifosi del Napoli e sostenitori del Chelsea. La scena si è svolta in modo violento, con alcuni tifosi napoletani che hanno aggredito i supporter inglesi. Le riprese, condivise su X, mostrano momenti di tensione e scontri tra le due tifoserie. Nessuna informazione ufficiale sulle conseguenze, ma l’episodio ha già fatto discutere tra gli appassionati di calcio.

Le immagini dell’aggressione dei tifosi del Napoli al pub dov’erano i sostenitori del Chelsea. Sono su X. Si vedono un bel po’ di persone vestite di nero, armate di aste (mazze, non si capisce bene) che assaltano un pub, prendono a pugni e calci la porta, rompono il vetro e poi la aprono. 28.01.2026, SSC Napoli – Chelsea FC, Napoli attack pub with Chelsea, click here for more: https:t.co00ZgFmb6UF All in one place. Tap to download. https:t.coFXnrFRp1rX pic.twitter.comZxh1lwKvaN — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 29, 2026 Questa la testimonianza di un tifoso del Chelsea c he ha raccontato al Telegraph l’aggressione: Si chiamano Aadam e Marcus e sono i due tifosi vittima di aggressione da parte di alcuni ultras del Napoli nei pressi di Santa Maria La Nova ieri sera alla vigilia di Napoli-Chelsea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il video dell’aggressione dei tifosi del Napoli al pub dov’erano i sostenitori del Chelsea Approfondimenti su Napoli Chelsea Al Telegraph il racconto dei tifosi del Chelsea aggrediti a Napoli: «Erano in trenta, ci hanno colpiti con i cacciavite» Due tifosi del Chelsea sono stati aggrediti a Napoli, nei pressi di Santa Maria La Nova, la sera prima della partita. Aggressione a Napoli: due tifosi del Chelsea in ospedale. Il club inglese: "Massima attenzione" Martedì sera, due tifosi del Chelsea sono finiti in ospedale dopo un'aggressione nei pressi di piazza Santa Maria La Nova, nel cuore del centro storico di Napoli. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Chelsea Argomenti discussi: Omicidio di Maati Moubakir, al processo il video dell'aggressione; Omicidio Maati, al processo i video dell'aggressione; Omicidio di Maati Moubakir, mostrati al processo i video dell'aggressione; Ilhan Omar aggredita con una siringa durante un incontro pubblico a Minneapolis. Capotreno preso a botte in stazione: il video dell'aggressione a BraIdentificato e denunciato il giovane passeggero che una dozzina di giorni fa ha aggredito un capotreno in servizio sulla linea ferroviaria Torino-Alba, dopo un controllo a bordo del convoglio. Si trat ... lastampa.it Bruno Petrone accoltellato a Chiaia, spunta il video dell’aggressione al 18enneGli aggressori di Bruno Petrone arrivarono in via Bisignano in sella a due scooter: dopo pochi secondi, colpiranno il 18enne prima al petto e poi all'addome, lasciandolo a terra ferito. Spunta il vide ... internapoli.it L'uomo dovrà rispondere di tentato omicidio: dopo l'aggressione era scappato #Napoli - facebook.com facebook

