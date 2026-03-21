Due anarchici sono deceduti nel crollo di un casale nel Parco degli Acquedotti. Si tratta di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, entrambi noti alle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato attenzione tra chi indaga sui movimenti anarchici e sulle attività che li coinvolgono. Le autorità stanno esaminando le circostanze del crollo e le eventuali responsabilità.

Erano nomi noti agli inquirenti quelli di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due anarchici morti nel crollo di un casale al Parco degli Acquedotti. I due sarebbero stati intenti a costruire un ordigno ma il materiale, esploso accidentalmente, avrebbe fatto cedere la struttura in cui si rifugiavano. Mercogliano, 53 anni, originario di Nola, era stato condannato in primo grado per il reato di associazione con finalità di terrorismo nell'ambito dell'inchiesta «Scripta Manent», per la partecipazione alla Federazione Anarchica Informale, e poi successivamente assolto nel novembre 2020. Ha partecipato a mobilitazioni anti-carcerarie e anti-militariste. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da "Scripta Manent" al nuovo attacco allo Stato, chi erano gli anarchici morti nel casale

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