Sinner-Zverev a Indian Wells | orario e dove vedere la semifinale in tv e streaming

Oggi alle 21:30, nel torneo Indian Wells Masters, si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita si svolge in California e sarà trasmessa in diretta streaming e in tv. Entrambi i tennisti si sfidano per un posto in finale in uno degli appuntamenti più importanti del circuito Masters 1000. L'incontro si svolge in un’atmosfera di grande attesa e concentrazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sfida decisiva per la finale del Masters 1000. Il tennista italiano Jannik Sinner torna in campo oggi, sabato 14 marzo alle ore 21:30, per disputare la semifinale del torneo Indian Wells Masters. Il numero uno azzurro affronterà il tedesco Alexander Zverev in una partita che mette in palio l’accesso alla finale del primo Masters 1000 della stagione. Chi vincerà il match troverà nell’ultimo atto del torneo il vincente dell’altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Il percorso di Sinner nel torneo. Il cammino di Sinner nel torneo californiano è stato solido e convincente, con una serie di vittorie nette. All’esordio ha superato il ceco Dalibor Svrcina, per poi battere il canadese Denis Shapovalov nel terzo turno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sinner-Zverev a Indian Wells: orario e dove vedere la semifinale in tv e streaming Articoli correlati Sinner-Zverev, streaming gratis: dove vedere semifinale Masters 1000 Indian Wells anche in tvJannik Sinner continua la sua corsa ad Indian Wells e conquista l’accesso alle semifinali grazie a una prestazione autoritaria contro lo statunitense... SINNER-ZVEREV OGGI A INDIAN WELLS: A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH DELLA SEMIFINALE Una raccolta di contenuti su Sinner Zverev a Indian Wells orario e... Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexander Zverev a Indian Wells 2026 in semifinale: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Zverev stasera alle 21.30, poi Alcaraz-Medvedev: in palio la finale di Indian Wells; Sinner-Zverev, semifinale sabato alle 21.30 su Sky; Sinner-Zverev, che semifinale a Indian Wells: cronaca LIVE dalle 21.30. Sinner-Zverev oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: definito l’orario, programma, streamingJannik Sinner affronterà quest'oggi (non prima delle 21:30 italiane) il tedesco Alexander Zverev nella prima semifinale del Masters1000 di Indian Wells. oasport.it Sinner in campo oggi a Indian Wells 2026, semifinale contro Zverev: orario e dove vederlaJannik Sinner a Indian Wells (Foto AP/Mark J. Terrill) Torna in campo oggi 14 ... msn.com SEMIFINALI NEL DESERTO Tutto pronto per l'accesso alla finale del 1000 californiano: Jannik Sinner sfida Alexander Zverev (ore 21.30 italiane) in un match che l'azzurro definisce "duro", consapevole della forza del tedesco. Dall'altra parte, riflettori puntat - facebook.com facebook Sinner-Zverev oggi, semifinale Indian Wells. Orario e dove vederla in tv x.com