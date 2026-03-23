Dove vedere in tv Conegliano-Novara A1 volley femminile 2026 | orario gara-3 programma streaming

Martedì 24 marzo (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Novara, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso andrà in scena il terzo atto della serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica alla finale): le Pantere conducono per 2-0 dopo essersi imposta al tie-break in rimonta nel primo confronto e dopo aver travolto le Zanzare con un secco 3-0 al PalaIgor nella partita disputata sabato sera. Le ragazze di coach Daniele Santarelli possono chiudere i conti e meritarsi l’approdo all’atto conclusivo, mentre la formazione di coach Lorenzo Bernardi sarà obbligata a imporsi in trasferta per prolungare la serie e garantirsi la gara-4 di fronte al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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