Tempo di antivigilia per il Prato, pronto a ultimare la preparazione per il prossimo appuntamento di campionato allo stadio "Enzo Blasone" di Foligno. Un match ovviamente di grande importanza per i lanieri e che Francesco D’Orsi presenta così. "Per i nostri avversari sarà una sorta di ultima spiaggia in chiave playoff. E’ a tutti gli effetti uno scontro diretto e in caso di vittoria metteremmo una seria ipoteca almeno sul quinto posto - spiega il classe ‘97 - Ma più che sul dentro o fuori con il Foligno, ragioniamo sul fatto di guadagnare altre posizioni in classifica. Vogliamo tentare di arrivare più in alto possibile. Abbiamo le carte in regola per riuscirci, visto che nelle ultime gare abbiamo dimostrato di essere in crescita, ma sarà fondamentale chiudere in maniera quasi perfetta la stagione regolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - D’Orsi, faro biancazzurro: "E ora non molliamo mai"

Leggi anche: Helena Prestes, l’annuncio più bello: “Non molliamo mai”, cos’è successo

Leggi anche: "Altre sfide salvezza, ora noi non molliamo"