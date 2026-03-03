Altre sfide salvezza ora noi non molliamo

Il Castelfidardo ha ripreso il suo cammino in campionato, dopo aver momentaneamente lasciato l'ultimo posto in classifica. La squadra ha dimostrato di voler continuare a lottare per evitare la zona retrocessione, anche se le recenti difficoltà restano evidenti. La gioia per il cambiamento è durata poco, e ora la squadra si prepara ad affrontare nuove sfide in una situazione complicata.

Tutto come prima o quasi. La gioia per il Castelfidardo di non essere più ultimo in classifica è durata pochi giorni. I biancoverdi sono tornati a chiudere il gruppo, e per giunta da soli e non più insieme alla Sammaurese, visto che i romagnoli hanno fatto il colpo di giornata. Superando sul proprio campo addirittura la capolista Teramo nel quasi testa coda del girone F, rifilando tre gol ai biancorossi. In una giornata, la 26esima, dove le sorprese non mancano. Non si sono verificate solo sul campo di San Mauro Pascoli, ma anche a L'Aquila. Dove passa il Sora a cui sembra aver fatto bene l'ennesimo cambio di allenatore, prendendo tre punti importanti per la corsa verso la salvezza diretta e per giunta in trasferta.