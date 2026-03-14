Helena Prestes, influencer molto seguita in Italia, ha recentemente condiviso un messaggio nelle sue storie di Instagram, dove è molto attiva. L’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto “Non molliamo mai” in un post che ha attirato l’attenzione dei suoi follower. La sua presenza sui social continua a essere molto forte, e il suo ultimo annuncio ha suscitato interesse tra il pubblico.

Helena Prestes è tra le influencer più apprezzate in questo momento in Italia. L'ex concorrente del Grande fratello è tornata a far parlare di sé per un annuncio fatto nelle sue storie di Instagram, dov'è molto attiva. La donna ha pubblicato una storia in cui ha rivelato di essere riuscita a ripristinare la pagina del suo brand che aveva perso in seguito a diverse segnalazioni su Instagram. La compagna di Javier Martinez ha scritto: "Sono felice che Meta ci abbia ridato l'account. Avevo detto di avere pazienza: in qualche modo l'avremmo riportato con noi. Non molliamo mai." Helena Prestes ha concluso, ringraziando la sua assistente che in queste settimane si è adoperata per dimostrare che l'account del suo brand rispettava le regole della piattaforma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes, l’annuncio più bello: “Non molliamo mai”, cos’è successo

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