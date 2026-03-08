La strategia Mercedes e le parole di Hamilton | il giallo del pit stop Ferrari Cosa è successo

Durante la gara, Lewis Hamilton ha chiesto spiegazioni via radio riguardo al comportamento delle Ferrari, chiedendo perché almeno una delle due non abbia effettuato il pit stop insieme a Russell e Antonelli. La strategia Mercedes è stata al centro dell’attenzione, mentre gli spettatori si sono concentrati sulle parole del pilota britannico e sul comportamento delle rosse in pista. La dinamica del pit stop Ferrari resta al centro delle discussioni.

È uno dei “cosa sarebbe successo se.” dei tifosi Ferrari al termine del GP d’Australia. Ruota intorno all’episodio del 13° giro: fino a quel momento Charles Leclerc e George Russell hanno battagliato tra loro per la vetta della gara. Poi, a quel punto, l'intervento della Virtual Safety Car innescato dal ritiro di Isack Hadjar, ha creato la frattura di strategie tra Mercedes e Ferrari, con la prima che ha fatto un doppio pit stop e la seconda che ha preferito mantenere i suoi piloti in pista. Il piano gara della Ferrari era fare una sola sosta e farla più avanti. Ma proprio poco dopo è stato trasmesso un team radio di Lewis Hamilton piuttosto chiaro: l'inglese commentava che una delle due macchine avrebbe dovuto rientrare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

