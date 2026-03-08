La strategia Mercedes e le parole di Hamilton | il giallo del pit stop Ferrari Cosa è successo

Durante la gara, Lewis Hamilton ha chiesto spiegazioni via radio riguardo al comportamento delle Ferrari, chiedendo perché almeno una delle due non abbia effettuato il pit stop insieme a Russell e Antonelli. La strategia Mercedes è stata al centro dell’attenzione, mentre gli spettatori si sono concentrati sulle parole del pilota britannico e sul comportamento delle rosse in pista. La dinamica del pit stop Ferrari resta al centro delle discussioni.

È uno dei “cosa sarebbe successo se.” dei tifosi Ferrari al termine del GP d’Australia. Ruota intorno all’episodio del 13° giro: fino a quel momento Charles Leclerc e George Russell hanno battagliato tra loro per la vetta della gara. Poi, a quel punto, l'intervento della Virtual Safety Car innescato dal ritiro di Isack Hadjar, ha creato la frattura di strategie tra Mercedes e Ferrari, con la prima che ha fatto un doppio pit stop e la seconda che ha preferito mantenere i suoi piloti in pista. Il piano gara della Ferrari era fare una sola sosta e farla più avanti. Ma proprio poco dopo è stato trasmesso un team radio di Lewis Hamilton piuttosto chiaro: l'inglese commentava che una delle due macchine avrebbe dovuto rientrare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: le Mercedes passano davanti alle Ferrari dopo il pit-stop33° giro/58 Al di là dell’errore strategico, questa gara è stata molto meno peggio del previsto per la Ferrari.

Perché le Ferrari non hanno fatto il pit-stop in VSC nel GP d’Australia: “Non avevamo riferimenti”Nel GP d'Australia della F1 2026 la Ferrari ha scelto di non fermare Leclerc e Hamilton durante la prima VSC.

La strategia Mercedes e le parole di Hamilton: il giallo del pit stop Ferrari. Cosa è successoIn gara Lewis ha chiesto via radio come mai almeno una delle due rosse non abbia seguito il pit stop di Russell e Antonelli. Il team principal Vasseur però è netto: Il loro passo non ci avrebbe comun ... msn.com

F1 2026, GP d’Australia: Mercedes domina ma Ferrari c’è. La chiave è nella gestione energeticaIl primo Gran Premio della nuova era regolamentare della Formula 1 2026 si è concluso con una doppietta Mercedes: George Russell ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli, mentre Charles Lecl ... newsf1.it

