Doppia ipoteca sui conti italiani | così Trump rovina i piani di Meloni

Recentemente, l'attenzione si concentra su come le azioni di Donald Trump abbiano complicato la situazione della presidente del Consiglio italiana. Le sue mosse hanno avuto ripercussioni sui rapporti internazionali e sulle strategie di governo, creando ostacoli imprevisti. La questione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che influenzano anche le scelte politiche italiane.

A mettere nei guai Giorgia Meloni, più di chiunque altro, è Donald Trump. Non solo per le difficoltà sul piano internazionale che la presidente del Consiglio ha quando deve mantenere il suo equilibrismo tra Stati Uniti e Ue. Ma anche, se non soprattutto, sul fronte interno. Perché il prossimo anno, quello che porterà l’Italia alle elezioni politiche, rischia di trasformarsi in uno strazio sul fronte economico. E la colpa è proprio del presidente Usa, perché proprio due sue decisioni hanno di fatto ipotecato tutte le prossime mosse del governo. La prima, di cui gli effetti sono evidenti a tutti, è l’attacco in Iran con la conseguente crisi energetica che ha costretto il governo a spendere circa un miliardo per il taglio delle accise. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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