Meloni stupore per le parole di Trump sui soldati italiani in Afghanistan | polemiche delle opposizioni per la risposta tardiva

Le dichiarazioni di Donald Trump sui soldati italiani in Afghanistan hanno suscitato sorpresa e polemiche nel nostro Paese. Il governo italiano ha espresso il proprio stupore, evidenziando la percezione di una risposta tardiva da parte delle opposizioni. Questa vicenda evidenzia le tensioni diplomatiche e il senso di insoddisfazione per il tono e i contenuti delle dichiarazioni estere, che hanno suscitato discussioni a livello politico e pubblico.

Lo sconcerto italiano. Il governo italiano ha reagito con stupore alle recenti dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump. Intervistato a Fox mentre rientrava dal Forum di Davos, Trump aveva definito minimale il contributo dei Paesi Nato, tra cui l'Italia, durante i venti anni di missione in Afghanistan: «Hanno inviato militari, ma sono rimasti lontani dal fronte». Queste parole hanno provocato la reazione immediata di molti Paesi europei, dall'Inghilterra alla Polonia, fino alla Danimarca. Anche l'Italia ha deciso di prendere posizione ufficiale. La risposta di Palazzo Chigi. «Il Governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero rimasti indietro durante le operazioni in Afghanistan», lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

