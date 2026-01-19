Sondaggi politici Meloni paga la sudditanza a Trump | bocciata dagli italiani sui rapporti con gli Usa
Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un quadro complesso per Meloni, accusata di una presunta sudditanza verso Trump. Sia la maggioranza che le opposizioni mostrano risultati deludenti, riflettendo un clima di insoddisfazione tra gli italiani riguardo ai rapporti con gli Stati Uniti. Questi dati offrono un quadro aggiornato delle opinioni pubbliche e delle sfide politiche attuali.
Tanto la maggioranza quanto le opposizioni escono tutt’altro che bene dagli ultimi sondaggi, per motivi diversi. La rilevazione di Eumetra per Piazza Pulita, trasmissione di La7, evidenzia infatti da una parte le critiche alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la sua sudditanza nei confronti di Donald Trump. Dall’altra, invece, sembra bocciare i leader del campo largo, tanto da non considerare il miglior candidato per le elezioni né Giuseppe Conte né Elly Schlein. La sudditanza di Meloni e la bocciatura di Trump. La prima domanda posta dal sondaggio riguarda le posizioni di Meloni. Secondo il 59,2% degli intervistati, la presidente del Consiglio dovrebbe smarcarsi più spesso da Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
