Fanno aperitivo al bar poi scappano senza pagare il conto

Un gruppo di persone è entrato in un bar vicino a via Traversetolo, apparentemente come normali clienti. Dopo aver consumato un aperitivo, sono usciti senza pagare il conto. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che stanno indagando sugli eventuali responsabili. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli e misure di sicurezza nei locali pubblici per prevenire simili situazioni.

Sono entrati, come normali clienti, all'interno di un bar della zona dell'Esselunga di via Traversetolo. Hanno ordinato e consumato un aperitivo e poi, approfittando dell'assenza del titolare per qualche istante sono usciti senza pagare il conto. In totale, si trattava di qualche decina di euro.🔗 Leggi su Parmatoday.it

