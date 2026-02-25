Riqualificazione dell’acquedotto | partiti i lavori e modifiche alla viabilità

L'amministrazione comunale e Hera invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata che potrebbe subìre ulteriori variazioni Hanno preso il via nel pomeriggio di ieri i lavori di riqualificazione della rete acquedottistica cittadina in viale Rimini, nel tratto compreso tra i viali Montefiore e Romagna. L’intervento, curato dai tecnici di Hera, rappresenta un passaggio fondamentale per l'ammodernamento delle condotte idriche della zona e comporterà scavi di una certa profondità, in particolare all’altezza dell’incrocio tra i viali Rimini e Romagna. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza, la viabilità dell’intera area è stata modificata e resterà soggetta a variazioni presumibilmente fino a venerdì 6 marzo.Attualmente il tratto stradale tra viale Rimini e viale Montefiore è chiuso al traffico veicolare. Per ovviare alla chiusura, è stato predisposto un piano di deviazioni che invita gli automobilisti diretti a nord lungo viale Rimini a svoltare obbligatoriamente a sinistra già all’altezza di viale Piacenza, così da immettersi su viale Castrocaro e proseguire la marcia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

