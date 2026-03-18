con il nuovo album terre rare i subsonica festeggiano 30 anni di carriera poi il via ai live la video intervista su amicait

I Subsonica celebrano trent'anni di attività musicale con il loro undicesimo album, Terre Rare, disponibile da poco. La band torinese ha annunciato anche un tour di concerti dal vivo. La video-intervista su Amica.it approfondisce i dettagli del nuovo progetto discografico, che rappresenta un passo importante nella loro evoluzione artistica.

(askanews) – Trent’anni di musica insieme, sempre innovativi e oltre gli schemi, i Subsonica festeggiano questo traguardo con Terre Rare l’undicesimo disco della band torinese, non certo un greatest hits autocelebrativo, ma un lavoro articolato e frutto di una ritrovata intesa creativa. «Ci siamo concessi il lusso di poter viaggiare non solo con la testa, ma anche fisicamente. Era una cosa che ai Subsonica devo dire un po’ mancava. Ovviamente questo fa una differenza, fa la differenza che quando tu emozionalmente vivi una cosa sulla tua pelle, sicuramente gli dai una profondità e una vitalità che è diversa semplicemente da immaginarti e vivertela nella tua cameretta a casa tua». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con il nuovo album Terre Rare i Subsonica festeggiano 30 anni di carriera. Poi il via ai live. La video-intervista su Amica.it

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