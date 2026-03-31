dopo il festival di sanremo le bambole di pezza presentano il loro nuovo album che si intitola 5 la video intervista su amicait

Dopo il Festival di Sanremo, le Bambole di pezza presentano il loro nuovo album intitolato

(askanews) – Sono il volto rock rigorosamente al femminile della musica italiana dopo tanti anni di dura gavetta hanno conquistato il palco di Sanremo facendosi conoscere al grande pubblico con la ballad Resta con me. Ora Le Bambole di Pezza escono con il nuovo album, che si intitola semplicemente 5. «Cinque ha tantissimi significati, perché oltre a essere un numero non divisibile per nessuno, quindi un numero primo, sono anche ad esempio banalmente la mano. Quando infatti abbiamo scelto di non chiamarlo proprio cinque, ma di mettere il numero proprio 5, perché anche facendo così capisci che è cinque, o mano. Sono cinque dita che lavorano insieme, sono le punte di una stella, sono le nostre cinque personalità. 🔗 Leggi su Amica.it

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Sanremo 2026 - Bambole di pezza cantano Resta con me

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