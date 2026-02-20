Nasa annuncia missione verso la Luna 4 astronauti in volo 10 giorni

La Nasa ha annunciato una nuova missione verso la Luna, coinvolgendo quattro astronauti che partiranno tra poche settimane. La missione durerà circa dieci giorni e prevede un’orbita intorno al satellite naturale della Terra. Questa operazione segna il primo volo con equipaggio in questa regione spaziale da più di mezzo secolo. I preparativi sono già in corso, con le agenzie coinvolte che lavorano al massimo per garantire il successo dell’impresa.

La Nasa sta per mandare un equipaggio attorno alla Luna per la prima volta in oltre 50 anni. Il lancio è programmato all'inizio di marzo, per il viaggio più lungo mai effettuato nello spazio. La missione Artemis II coinvolgerà 4 astronauti che intraprenderanno una missione di 10 giorni attorno alla Luna e torneranno.

NASA Artemis II Timeline Revealed What Exactly Happens in the 10 Day Moon Mission! So Tense…

