Nasa annuncia missione verso la Luna 4 astronauti in volo 10 giorni

La Nasa ha annunciato una nuova missione verso la Luna, coinvolgendo quattro astronauti che partiranno tra poche settimane. La missione durerà circa dieci giorni e prevede un’orbita intorno al satellite naturale della Terra. Questa operazione segna il primo volo con equipaggio in questa regione spaziale da più di mezzo secolo. I preparativi sono già in corso, con le agenzie coinvolte che lavorano al massimo per garantire il successo dell’impresa.

(Adnkronos) – La Nasa sta per mandare un equipaggio attorno alla Luna per la prima volta in oltre 50 anni. Il lancio è programmato all'inizio di marzo, per il viaggio più lungo mai effettuato nello spazio. La missione Artemis II coinvolgerà 4 astronauti che intraprenderanno una missione di 10 giorni attorno alla Luna e torneranno.