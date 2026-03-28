Artemis II lancio NASA il 1° aprile | 4 astronauti verso la Luna con ‘Rise’ mascotte ispirata ad Apollo 8

Il 1° aprile è previsto il lancio della missione Artemis II, che porterà quattro astronauti verso la Luna. I partecipanti si trovano attualmente al Kennedy Space Center, pronti per questa importante operazione. A bordo della navicella ci sarà anche una mascotte chiamata ‘Rise’, ispirata alla missione Apollo 8.

I quattro astronauti sono al Kennedy Space Center in vista del lancio di Artemis II, la missione della NASA verso la Luna prevista il 1° aprile. Con loro anche ‘Rise’, una piccola mascotte ispirata allo storico “Earthrise” di Apollo 8. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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