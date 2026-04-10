Dopo 17 anni finisce il commissariamento della sanità in Calabria

Dopo 17 anni di commissariamento, la gestione della sanità in Calabria si è conclusa. La decisione è stata presa dall’autorità competente, che ha comunicato la fine del periodo di controllo straordinario. La regione torna quindi a gestire direttamente il settore sanitario, senza più l’intervento temporaneo previsto in passato. La fine del commissariamento rappresenta un passaggio importante per il sistema sanitario locale.

Dopo ben 17 anni è finito il commissariamento della sanità in Calabria. A deciderlo è stato il Consiglio dei ministri nella riunione di ieri su proposta del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, e con parere favorevole dei ministri dell'Economia Giancarlo Giorgetti e della Salute Orazio Schillaci. Una decisione accolta con ovvia soddisfazione dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che da mesi si batteva per giungere proprio a questo obiettuvo, salutato stasera come un "risultato storico". "Diciassette anni con questa camicia di forza: ce ne siamo liberati", il suo commento. Era presidente Giuseppe Scopelliti, del centrodestra - che caldeggiò il provvedimento - quando, il governo decise che i conti della sanità in Calabria non potevano più reggere ed era necessario l'intervento di Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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