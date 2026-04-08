Un incontro sulla guerra in Ucraina e la rassegna sul genio femminile | gli appuntamenti a Palazzo Bonocore

A Palermo, Palazzo Bonocore si prepara a ospitare due eventi dedicati a temi sociali. Giovedì 9 aprile alle 17 si terrà un incontro che approfondisce le modalità di documentazione della guerra in Ucraina, inserito nel programma delle Giornate della Cultura Ucraina. Contestualmente, sarà presentata anche una rassegna dedicata al “genio femminile”. Entrambi gli appuntamenti sono aperti al pubblico e si svolgono nel contesto di iniziative culturali e sociali.