Un incontro sulla guerra in Ucraina e la rassegna sul genio femminile | gli appuntamenti a Palazzo Bonocore
A Palermo, Palazzo Bonocore si prepara a ospitare due eventi dedicati a temi sociali. Giovedì 9 aprile alle 17 si terrà un incontro che approfondisce le modalità di documentazione della guerra in Ucraina, inserito nel programma delle Giornate della Cultura Ucraina. Contestualmente, sarà presentata anche una rassegna dedicata al “genio femminile”. Entrambi gli appuntamenti sono aperti al pubblico e si svolgono nel contesto di iniziative culturali e sociali.
Palazzo Bonocore a Palermo ospita due incontri a sfondo sociale. Giovedì prossimo (9 aprile) alle 17 un incontro di approfondimento dedicato alle modalità contemporanee di documentazione della guerra in Ucraina, promosso nell’ambito delle Giornate della Cultura Ucraina di Palermo, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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