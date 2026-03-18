giostra del saracino e ufficio stampa dedicato un solo candidato alla selezione pubblica

Arezzo ha annunciato che, per la posizione di responsabile dell’Ufficio stampa dedicato alla Giostra del Saracino, è stato presentato un solo candidato in occasione della selezione pubblica. La procedura si è conclusa con questa unica candidatura e non sono previste ulteriori fasi di selezione. La notizia è stata comunicata ufficialmente il 18 marzo 2026.

Arezzo, 18 marzo 2026 – . Michele Menchetti incalza: “Voglio chiarezza e trasparenza”. «Il Saracino è tra gli eventi più importanti in città. Il Comune ha così deciso che la manifestazione merita un giornalista dedicato. A febbraio, è stata indetta una selezione pubblica per individuare il candidato più idoneo a ricoprire la mansione, ma si è presentata una sola persona. “Gatta ci cova. Come è possibile?”, si domanda il Consigliere comunale di minoranza Michele Menchetti, in lizza per la carica di Sindaco alle prossime amministrative con la Lista Indipendente Per Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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