Nelle Dolomiti, le istituzioni culturali stanno lavorando a un progetto volto a creare una rete unitaria tra i teatri e le realtà artistiche della zona. L’obiettivo è coordinare le attività e favorire una maggiore collaborazione tra le diverse realtà locali, spesso distinte e separate. La strategia mira a superare la frammentazione esistente, con l’intento di consolidare un sistema culturale più coeso e funzionale.

La gestione culturale nelle Dolomiti si muove su un binario di coordinamento strategico che punta a trasformare la frammentazione delle realtà locali in una rete solida e produttiva. Michela Marrone, alla guida della Fondazione Teatri delle Dolomiti, ha tracciato un perimetro chiaro per rispondere alle recenti polemiche, spiegando come l’ente non operi per competizione con le eccellenze del territorio, ma agisca come un collante istituzionale capace di generare valore collettivo attraverso la sinergia tra diversi attori. Il cuore pulsante di questo meccanismo risiede nella capacità di fare da raccordo tra soggetti eterogenei: compagnie che vivono stabilmente nel territorio, artisti, istituzioni scolastiche, associazioni e operatori del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolomiti: la nuova strategia per unire il teatro locale in rete

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