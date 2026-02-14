Giovani donne e senior insieme sulle Dolomiti | il ritiro di Coldiretti per unire le generazioni

Coldiretti ha organizzato un ritiro sulle Dolomiti per coinvolgere giovani, donne e anziani, riunendoli in un’unica attività. L’evento, durato diversi giorni a Campitello di Fassa, ha visto la partecipazione di rappresentanti dei gruppi Senior, Donne Coldiretti e Giovani impresa di Forlì-Cesena Rimini. Durante l’evento, i partecipanti hanno condiviso esperienze e discusso delle sfide del settore agricolo in un ambiente naturale e stimolante.

Un’esperienza di più giorni dedicata alla relazione, al confronto e alla condivisione ha visto insieme i movimenti Senior, Donne Coldiretti e Giovani impresa di Coldiretti Forlì-Cesena Rimini a Campitello di Fassa. “Un’iniziativa che, anche quest’anno, ha confermato il valore degli incontri intergenerazionali come strumento concreto per rafforzare il senso di appartenenza all’Organizzazione e favorire la costruzione di legami umani e sindacali duraturi” afferma Coldiretti. Il soggiorno ha alternato momenti di socialità e attività comuni a spazi di dialogo sui temi cari a Coldiretti, dimostrando come lo stare insieme favorisca la condivisione più consapevole delle battaglie portate avanti dall’Organizzazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it

