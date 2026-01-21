Intrappolati per giorni nella roccia due cani salvati a sette metri di profondità

Due cani segugio sono stati recuperati dopo essere rimasti intrappolati per diversi giorni a sette metri di profondità nella roccia a Gaeta. L’intervento di soccorso ha permesso di mettere in sicurezza gli animali, che si trovavano in una situazione rischiosa. La vicenda evidenzia l’importanza delle operazioni di salvataggio e la cura dedicata alla tutela degli animali in difficoltà.

Intrappolati per giorni nella roccia sono stati tratti in salvo e recuperati due cani segugio a Gaeta. L’intervento si è concluso nella giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio, intorno all’ora di pranzo con i due cagnolini, Kelly e Brucola, che sono stati liberati.Le operazioni sono state condotte.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Gaeta, 2 cani intrappolati in una cavità profonda 7 metri: salvati dopo giorni di lavoroA Gaeta, due cani sono stati recuperati sani e salvi dopo essere rimasti intrappolati in una cavità di circa sette metri di profondità.

Intrappolati in una grotta per quattro giorni: Kelly e Brucola salvati dai Vigili del Fuoco in provincia di LatinaKelly e Brucola sono stati estratti dopo quattro giorni di permanenza in una grotta in provincia di Latina.

La notizia è affidata da contenuti social e video collegati all'argomento.

