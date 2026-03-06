Cinema italiano in lutto il triste annuncio è appena arrivato

Il cinema italiano e europeo piange la scomparsa di un noto giornalista e critico cinematografico, che ha dedicato la sua carriera a analizzare e promuovere il settore. Era anche direttore e fondatore di un festival, oltre a svolgere il ruolo di docente universitario, diventando un punto di riferimento per molti professionisti e appassionati del cinema.

Il cinema italiano ed europeo è in lutto per la morte del noto giornalista e critico cinematografico, direttore e fondatore di festival, docente universitario e figura di riferimento nel settore audiovisivo. La notizia è arrivata a poche ore dalla pubblicazione del suo ultimo contributo per l’Ansa, l’agenzia di stampa che lui stesso definiva con affetto “casa”. Nato a Venezia il 6 febbraio 1956, aveva iniziato la sua carriera nel giornalismo proprio all’Ansa, occupandosi di spettacolo. Nel tempo, l’attività legata al cinema è diventata il fulcro del suo percorso professionale. Festival, incarichi e attività culturali: i principali progetti. Tra i progetti più noti legati al suo nome figura il Courmayeur Noir in Festival, manifestazione fondata nel 1991 e dedicata al cinema noir e di genere. 🔗 Leggi su Tvzap.it

