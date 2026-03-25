È stata annunciata la scomparsa di Laura Mari, giornalista di 43 anni, avvenuta domenica scorsa. La notizia ha causato dolore tra i colleghi e nel mondo del giornalismo romano. La redazione di Repubblica, dove lavorava, ha espresso il suo cordoglio. La notizia si diffonde tra amici e conoscenti attraverso i canali ufficiali.

Il giornalismo romano e la redazione di Repubblica sono in lutto per la morte di Laura Mari, giornalista scomparsa domenica scorsa a soli 43 anni. La notizia, diffusa nel rispetto di un riserbo mantenuto fino all’ultimo, ha colpito colleghi e lettori che negli anni ne hanno apprezzato il lavoro e la discrezione. Laura Mari ha attraversato circa vent’anni di vita del quotidiano, distinguendosi per una presenza costante e affidabile nei momenti più intensi del lavoro redazionale. Chi l’ha conosciuta descrive una professionista riservata, ma determinata, capace di unire rigore e sensibilità senza mai cercare visibilità personale. Il suo percorso professionale è stato segnato da difficoltà importanti, affrontate con continuità e con un forte attaccamento al mestiere. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - È morta Laura Mari, il triste annuncio è appena arrivato

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