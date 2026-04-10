Docenti e ATA sono previste misure per compensare i costi di chi lavora lontano dalla residenza?

Durante il question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 7 aprile 2026, si è parlato del rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca. L'attenzione si è concentrata sulle eventuali misure previste per compensare i costi sostenuti da docenti e personale ATA che lavorano lontano dalla propria residenza. L'intervento è stato condotto da Andrea Carlino e ha avuto come ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA.

Nel question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è affrontato il tema del rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca. L’intesa economica è stata firmata lo scorso 1° aprile e gli effetti per il personale scolastico sono attesi da luglio. Ma aumenti e arretrati, seppure inseriti in un filone "storico", che ha portato alla firma di 3 contratti scuola in due anni, non copre ancora il divario con altre categorie e non riesce a coprire per il settore il ristoro atteso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Anief propone indennità di trasferta per docenti e ATA: nella prossima contrattazione collettiva nazionale la richiesta di sostegno economico per chi lavora lontano da casaIl sindacato Anief annuncia una proposta specifica per la prossima contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto scuola.

Visite fiscali per docenti e ATA: orari, controlli e sanzioni previsteIn caso di assenza per malattia, il personale scolastico – docenti e ATA – è tenuto a rispettare specifici obblighi di reperibilità stabiliti dalla...

Temi più discussi: Aumenti stipendio docenti e ATA, nuovo Contratto 2025/27: cifre, arretrati, tempi [LO SPECIALE]; CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: tabelle aumenti e arretrati; Dipendenti pubblici, in arrivo fino a 1.250 euro di arretrati e 185 euro in più al mese per docenti e ATA: ecco le novità; Scuola, accordo sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro: aumenti per insegnanti e personale Ata.

Docenti e ATA, alcuni aumenti del nuovo Contratto scatteranno solo dal 1° gennaio 2027Nel question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone ... orizzontescuola.it

Progressione stipendiale docenti ed ATA 2026, aumenti reali e arretratiIl contratto firmato porta cambiamenti nella progressione stipendiale docenti ed ATA 2026. Scopri tutte le novità e i numeri. informazionescuola.it

Buongiorno Francesco Andria . Avrei bisogno di un chiarimento. I docenti di sostegno nominati con art. 59 e in anno di prova devono (è opportuno) far fare la domanda di continuità alla famiglia Grazie mille - facebook.com facebook

Quello che sta accadendo a Palermo e in provincia è grave: si sta mettendo a rischio il diritto allo studio degli alunni con disabilità, con una sperimentazione che riduce le ore di sostegno, taglia posti dei docenti e del personale ASACOM e mette in difficoltà le f x.com