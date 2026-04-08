Visite fiscali per docenti e ATA | orari controlli e sanzioni previste

Quando un docente o un membro del personale ATA si assenta per malattia, deve rispettare orari di reperibilità stabiliti dalla legge. Le visite fiscali vengono effettuate secondo procedure precise, con controlli programmati e sanzioni previste in caso di irregolarità. La normativa definisce chiaramente le modalità con cui vengono gestiti questi controlli e le eventuali conseguenze per chi non rispetta gli obblighi di reperibilità.

In caso di assenza per malattia, il personale scolastico – docenti e ATA – è tenuto a rispettare specifici obblighi di reperibilità stabiliti dalla normativa vigente. Le disposizioni si applicano per l’intero periodo coperto dal certificato medico, senza differenze tra giorni lavorativi e festivi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Visite fiscali docenti e ATA: orari di reperibilità e sanzioni in caso di assenzaIn caso di assenza per motivi di salute, il personale della scuola, docente e ATA, è soggetto a obblighi di reperibilità definiti dalla normativa...

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