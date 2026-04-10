La cantautrice italiana ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo singolo intitolato

foto di Chiara Mirelli ROMA – “Miss Italia è ora disponibile ovunque. Questo disco è dedicato a chi si sente inadeguato e perso ma ha imparato a ballare sui propri drammi. A chi mi ha scoperta con questo album, a chi mi segue dal primo ma soprattutto a chi ama la musica pop, fieramente. Scritto e prodotto interamente con Alessandro Casagni. Grazie anche a Edoardo Ruzzi, Edoardo Castroni, Federica Abbate, okgiorgio, simonsays per aver collaborato. Con la scrittura di questo album, dopo momenti di crisi e smarrimento, posso finalmente dire di aver fatto pace con me stessa”. Così sulla sua pagina Facebook Ditonellapiaga, che oggi pubblica il suo nuovo album ‘Miss Italia’. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ditonellapiaga pubblica ‘Miss Italia’: “Posso finalmente dire di aver fatto pace con me stessa”

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Dopo il successo al Festival di Sanremo, Ditonellapiaga pubblica il nuovo album Miss Italia: la video-intervista su Amica.it(askanews) – Ditonellapiaga continua a sorprendere, dopo la travolgente performance a Sanremo, che l’ha vista prima nella serata delle cover e terza...

Temi più discussi: Ditonellapiaga, l'album Miss Italia. L'intervista; Ditonellapiaga e ‘Miss Italia’, il caso in tribunale: l’artista racconta l’evoluzione della disputa; Ditonellapiaga presenta Miss Italia. Ma è scontro legale con Mirigliani sul marchio del concorso; Ditonellapiaga: 'Non so se il mio disco si potrà chiamare Miss Italia'.

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Ditonellapiaga pubblica Miss Italia, il nuovo album: fuori oggi il disco più personale della sua carriera, tracklist e date del tourDitonellapiaga pubblica oggi Miss Italia, il suo nuovo album tra electro-pop, ironia e introspezione: un disco personale e politico che smonta i canoni della perfezione e celebra autenticità, fragil ... gay.it

Fresca protagonista indiscussa di Sanremo 2026, con il premio della serata cover e un brano tra i più passati in radio, Ditonellapiaga è ora pronta a lanciare il suo nuovo lavoro in studio, “Miss Italia”. Un titolo che, paradossalmente, è già diventato parte del rac - facebook.com facebook

Miss Italia è ora disponibile ovunque Questo disco è dedicato a chi si sente inadeguato e perso ma ha imparato a ballare sui propri drammi. A chi mi ha scoperta con questo album, a chi mi segue dal primo ma soprattutto a chi ama la musica pop, fieramente x.com